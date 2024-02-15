Оккупанты попали по объекту инфраструктуры Запорожья: есть пострадавшие
Россияне на рассвете атаковали Запорожье ракетами. В городе прогремело по меньшей мере два взрыва.
Взрывы в городе раздавались ориентировочно в 6:17 и 6:28 15 февраля 2024 года. Известно, что враг атаковал со стратегических бомбардировщиков Ту-95.
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Что известно о попадании в Запорожье
Предварительно – попадание по объекту инфраструктуры Запорожья,
– рассказал председатель ОВА Иван Федоров.
По его данным, получил ранения по меньшей мере один человек. Информация о других пострадавших уточняется.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев впоследствии сообщил о 4 раненых. По его данным, повреждены:
- многоквартирные дома,
- учебное заведение,
- помещение объекта торговли.
В частности, там выбиты окна, повреждены кровли. Утром на месте работали соответствующие службы.
Людей, чей дом поврежден, призвали звонить на номера: 15-80 (со стационарных) или с мобильных (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80.
Какие последствия атаки по Запорожью
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона рассказал о попадании трех ракет. По его словам, враг в основном обстреливал промзону. Несколько ракет повредили здания. Одна ракета упала в зеленую зону.
Количество раненых уже возросло до 6 человек. Некоторые из них отказались от госпитализации. Четыре человека доставлены в лечебные учреждения,
– заявил Федоров.
По данным ОВА, враг повредил гражданские дома. В частности, как минимум в 4 домах от взрывной волны вылетели окна, в одном из зданий повреждена крыша.
Иван Федоров заверил, что власть делает все, чтобы как можно скорее ликвидировать повреждения в домах. Для этого понадобится несколько дней. Относительно восстановления промышленных зданий, то ждут данных от владельцев.
Коротко об атаке россиян по Украине
- Россия ориентировочно в 4:36 запустила по Украине ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95. Ракеты летели в сторону Кировоградщины, Сумщины, Черниговщины.
- Впоследствии ракеты полетели в сторону Киевской области. Там работала противовоздушная оборона.
- Ориентировочно в 6:15 и 6:19 взрывы прогремели в Днепре. После этого ракеты долетели до Запада Украины. В частности, враги атаковали Львов и Хмельницкую область.
- К сожалению, во Львове есть попадания. В нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших пока нет.