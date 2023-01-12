Данилов объяснил, за сколько времени воины ВСУ смогут освоить Leopard

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина получит боевые танки Leopard. Из-за сложной ситуации на поле боя защитники должны быстро овладеть техникой.

Об этом в эфире Национального телемарафона рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"То, что касается наших специалистов в Вооруженных Силах, то я уже неоднократно приводил примеры, когда западные партнеры готовили своих специалистов на определенные виды вооружения по 6 – 10 месяцев, то наши ребята овладевают этим за считанные недели. Мы находимся в непростом положении. Я более чем уверен, что с танками будет очень и очень быстро", – сказал Данилов.

Потребность в танках была давно

По словам Данилова, по поставке танков Leopard, то важно, что их начнут поставлять, поскольку до этого тяжелые танки Украины не передавали вообще. Секретарь СНБО отметил, что руководство страны просило эти танки еще с лета.

Сейчас пришло время, когда мы их получаем. Я более чем уверен, что партнеры Украины будут приобщаться к поставкам Leopard и танков достаточно, чтобы победить врага на поле боя, – сказал Данилов.

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