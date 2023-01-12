Про це в ефірі національного телемарафону розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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"Те, що стосується наших фахівців у Збройних Силах, то я вже неодноразово наводив приклади, коли західні партнери готували своїх фахівців на певні види озброєння по 6 – 10 місяців, то наші хлопці й дівчата опановують це за лічені тижні. Ми перебуваємо у непростому становищі. Я більш ніж впевнений, що з танками буде дуже й дуже швидко", – сказав Данілов.

Потреба у танках була давно

За словами Данілова, щодо постачання танків Leopard, то наразі важливо, що їх почнуть постачати, оскільки до цього важкі танки України не передавали взагалі. Секретар РНБО зазначив, що керівництво країни просило ці танки ще з літа.

Зараз прийшов час, коли ми їх отримуємо. Я більш ніж впевнений, що партнери України долучатимуться до постачання Leopard й танків буде достатньо, щоб перемогти ворога на полі бою, – сказав Данілов.

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