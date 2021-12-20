Быстрого финала не будет, – политолог о деле Порошенко
Источник:24 канал
Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Вероятнее всего, скорого финала в этом деле не будет, как и во многих похожих.
Такое мнение высказал в эфире 24 канала политолог Владимир Фесенко. Он считает, что правоохранительная система в Украине работает очень медленно, это касается не только дела Порошенко.
К теме Порошенко объявили подозрение в государственной измене, – Турчинов
"То ли государственная измена, то ли превышение государственных обязанностей – пусть решают юристы. Однако мой прогноз – это дело надолго", – отметил Фесенко.
Учитывая, как работает наша судебная и правоохранительная система, быстрого финала по этому делу не стоит ждать,
– добавил политолог.
Почему подозрение объявили только сейчас
Фесенко предположил, что это "новогодний подарок" президенту.
"Если кто-то думает, что Зеленский все контролирует – это не совсем так. Я предположу другое. Возможно, кто-то из прокуратуры или ГБР решил продемонстрировать свою лояльность президенту и сделать ему новогодний подарок", – отметил политолог.
Он отметил, что основание для расследования появилось еще весной, когда опубликовали пленки Медведчука.Важно! Пленки Медведчука опубликовали журналисты Bihus.Info. О покупке угля у боевиков можно прочитать в этой части.
Фесенко о подозрении Порошенко: смотрите видео
Подозрение Порошенко: что известно
- О подозрении стало известно 20 декабря от экс-секретаря СНБО Александра Турчинова.
- Речь идет о схеме поставки угля из временно оккупированного Донбасса и содействии пророссийским боевикам группой украинцев.
- В то же время в ГБР пояснили, что Порошенко подозревают в сговоре с высшим российским руководством.