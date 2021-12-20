Быстрого финала не будет, – политолог о деле Порошенко

Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Вероятнее всего, скорого финала в этом деле не будет, как и во многих похожих.

Такое мнение высказал в эфире 24 канала политолог Владимир Фесенко. Он считает, что правоохранительная система в Украине работает очень медленно, это касается не только дела Порошенко.

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"То ли государственная измена, то ли превышение государственных обязанностей – пусть решают юристы. Однако мой прогноз – это дело надолго", – отметил Фесенко.

Учитывая, как работает наша судебная и правоохранительная система, быстрого финала по этому делу не стоит ждать,

– добавил политолог.

Почему подозрение объявили только сейчас

Фесенко предположил, что это "новогодний подарок" президенту.

"Если кто-то думает, что Зеленский все контролирует – это не совсем так. Я предположу другое. Возможно, кто-то из прокуратуры или ГБР решил продемонстрировать свою лояльность президенту и сделать ему новогодний подарок", – отметил политолог.

Он отметил, что основание для расследования появилось еще весной, когда опубликовали пленки Медведчука.

Пленки Медведчука опубликовали журналисты Bihus.Info. О покупке угля у боевиков можно прочитать в этой части

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