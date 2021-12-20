Таку думку висловив в ефірі 24 каналу політолог Володимир Фесенко. Він вважає, що правоохоронна система в Україні працює дуже повільно, це стосується не лише справи Порошенка.

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"Чи то державна зрада, чи перевищення державних обов'язків – хай вирішують юристи. Однак мій прогноз – це справа надовго", – зауважив Фесенко.

Враховуючи, як працює наша судова та правоохоронна система – швидкого фіналу по цій справі не варто чекати,

– додав політолог.

Чому підозру оголосили лише зараз

Фесенко припустив, що це "новорічний подарунок" президенту.

"Якщо хтось думає, що Зеленський все контролює – це не зовсім так. Я припущу інше. Можливо, хтось з прокуратури чи ДБР вирішив продемонструвати свою лояльність президенту і зробити йому новорічний подарунок", – зазначив політолог.

Він наголосив, що підстава для розслідування з'явилась ще навесні, коли опублікували плівки Медведчука.

Важливо! Плівки Медведчука опублікували журналісти Bihus.Info. Про купівлю вугілля у бойовиків можна прочитати у цій частині.

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