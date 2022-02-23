Быстрые действия способны остановить Путина, – Кулеба о важности дальнейших санкций

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что экономические санкции вполне могут остановить Россию и лишить Путина желания дальнейшего вторжения в Украину. Об этом глава МИД рассказал после встречи с Энтони Блинкеном.

Отвечая на вопрос журналистов, Кулеба подчеркнул, что Украина благодарна американским партнерам за столь быструю реакцию на признание оккупированных территорий "независимыми республиками". По словам дипломата, два указа Байдена за сутки свидетельствуют о том, что американцы следят за ситуацией.

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Глава МИД отметил, что решительные действия, по его мнению, смогут остановить российскую агрессию.

Некоторые санкции надо вводить до нападения

Кулеба отметил, что такая динамика принятия решений об ограничительных мерах должна сохраняться и в дальнейшем.

Кроме того, министр подчеркнул, что Путин должен понимать о наступлении дальнейших санкций в случае эскалации ситуации.

Некоторые санкции должны вводиться до вторжения. Так они могут быть полезными в качестве меры пресечения, до вторжения. Но сейчас этот вопрос уже является устаревшим, поскольку вторжение уже произошло,

– подчеркнул Кулеба.

Украинский министр считает, что после признания Путиным созданных им же террористических анклавов миру нужно сосредотачиваться на другой стратегии противодействия России – разработке дальнейших санкций, которые бы действительно смогли остановить агрессора.

Смотрите видео брифинга Дмитрия Кулебы и Энтони Блинкена:

Как Запад отреагировал на признание боевиков на Донбассе

После того как глава России Владимир Путин признал марионеточные квазиобразования на Донетчине и Луганщине, цивилизованные страны сразу же выступили с осуждением такого решения.

22 февраля Джо Байден выступил со срочным обращением в отношении Украины. В нем политик заявил о введении санкций против России. Ограничения будут касаться российских элит и членов их семей, суверенного долга России, а также двух российских банков. Также под санкции попали 42 дочерних компании финансовых структур.

Кроме того, санкции ввел Европейский Союз. Они касаются 351 российского депутата, а также 27 человек и компаний.