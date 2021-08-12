"Раздарил" 20 миллионов гривен: экс-главе "Диамантбанка" сообщили о подозрении

О подозрении в растрате 20 миллионов гривен сообщили экс-главе правления "Диамантбанка", который ликвидировали в 2017 году. Мужчина выдавал кредиты под фиктивный залог.

Дарницкая окружная прокуратура Киева вручила подозрение экс-главе правления "Диамантбанка". Должностному лицу квалифицируют растрату чужого имущества в особо крупных размерах.

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По версии следствия, бывший глава банка помогал принимать решения и выдавать кредитные деньги под залог имущественных прав. Хотя впоследствии оказалось, что они были фиктивными и не покрывали размера кредитов.

Как действовал подозреваемый

Когда должник переставал отдавать деньги по кредитному договору, то банк обращался в суд, чтобы взыскать с заемщиков кредитные деньги и штрафы. Несмотря на положительное решение суда, "Диамантбанк" отказался его выполнять и при содействии председателя правления решал, что кредит является безнадежным.

Из-за таких действий банка должники не возвращали деньги банку и не платили штрафы за просроченные выплаты. Всего "Диамантбанку" не вернули более 20 миллионов гривен. Сейчас продолжается досудебное расследование. Следователи избирают подозреваемому меру пресечения.

Что известно о"Диамантбанке"