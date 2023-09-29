Взрывы на военных складах: в Украине объявили подозрение бывшему охраннику Путина

ГБР полностью доказало причастность российских спецслужб ко взрывам в 2014-2015 годах на военных складах. Так, в частности, было сообщено о подозрении бывшему охраннику Владимира Путина.

Правоохранители сообщили о подозрениях участникам организованной группы. Сейчас идет активная работа по подтверждению причастности этой группы к взрывам на других украинских и зарубежных складах.

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В Украине объявили подозрение бывшему охраннику Путина

ГБР сообщило о подозрениях участникам организованной группы:

бывшему начальнику главного управления генерального штаба вооруженных сил России Игорю Сергуну (возглавлял ведомство до 2016 года),

бывшему охраннику Путина Алексею Дюмину, который с 2013 по 2015 годы занимал должность начальника сил специальных операций российского ГРУ,

командующему сил специальных операций вооруженных сил России генерал-майору Валерию Флюстикову,

командиру "161 Центра подготовки специалистов особого назначения" главного управления генерального штаба вооруженных сил России генерал-майору Андрею Аверьянову.

Генерал Аверьянов сейчас входит в близкий круг Путина и часто присутствует на официальных встречах самого высокого уровня.

Кроме того, подозрения получили более 25 непосредственных организаторов и исполнителей диверсии из числа российских спецслужб. Среди них есть и всемирно известные любители "Солберских шпилей" Анатолий Чепига и Александр Мышкин.

Подозрение сообщили и сообщникам российских диверсантов – предателям из Украины. Один из них непосредственно руководил БПЛА, сбросившим взрывчатку на Сватово. Это гражданин Украины с позывным "Старт", который в 2014 году присоединился к террористической организации "Луганская народная республика", а затем начал работать на российские спецслужбы.

После завершения всех экспертиз планируется сообщить о подозрении еще более 50 действующим военнослужащим ГУ ГШ России, совершавшим диверсии на территории Украины и ЕС, и, возможно, продолжают это делать и сейчас.

Бывший охранник Путина может заменить Шойгу

Напомним, что после неудачного мятежа Пригожина российские пропагандисты начали обсуждать ротацию в военном руководстве страны-агрессоры. Так, оккупанты предполагают, что после Шойгу новым главой минобороны России, вероятно, может стать бывший охранник Путина Алексей Дюмин. В настоящее время он является губернатором Тульской области.

Россияне говорят, что именно он с 1999 по 2007 годы якобы охранял Владимира Путина. Кроме того, оккупанты сказали, что именно Дюмин якобы вел переговоры с Пригожиным и даже ездил к нему, чтобы решить все вопросы.