Запугивание, избиение и сексуальное насилие: бывшие пленные рассказали ООН о пытках России

Россия держит украинских военнопленных в ужасных условиях. те, кого удалось вернуть, рассказали ООН о том, как с ними обращались.

Трое бывших пленных Валерий Горишний, Нариман Джелял и Максим Буткевич поделились с ООН своим опытом пребывания в российских тюрьмах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Россияне пытают пленных

Кроме этого, бывшие пленные призвали членов Совета Безопасности ООН приложить все усилия для освобождения незаконно удерживаемых в России граждан Украины.

Инструктор Нацгвардии Украины Горишний в 2022 году защищал Мариуполь и попал в плен. Он объяснил, что военные из бригады "Азов" предстают перед "судом" и получают суровые тюремные сроки. Он рассказал о пытках со стороны российских военных, которые включали жестокое, бесчеловечное обращение, жестокие избиения, в том числе со смертельным исходом, применение электрошока и другие формы пыток.

Были долгие месяцы, когда мы получали всего по десять ложек каши и примерно 150 граммов хлеба в день,

– сказал он.

Крымскотатарский активист Джелял, которого приговорили к 17 годам заключения, провел в тюрьме три года. Причиной было то, что он "публично выступал против российской оккупации Крыма". Он отметил, что таких историй много.

Против активистов и журналистов были сфабрикованы уголовные дела, применялись пытки и жестокое обращение, сказал Джелял.

Я лично пережил много испытаний, которые являются частью жизни политзаключенных, – плохое питание, отсутствие медицинской помощи, моральные и физические унижения, травля... Меня и других заключенных били, оскорбляли и заставляли учить и петь российский гимн, но я этого не делал,

– рассказал он.

По словам Джеляла, Россия удерживает не менее 218 крымских политзаключенных, из которых 132 – крымские татары.

Требовали повторять цитаты Путина

Правозащитник и военнослужащий Буткевич, которому присудили 13 лет колонии строгого режима, является старшим лейтенантом 210-го отдельного штурмового полка. В ряды ВСУ присоединился в начале полномасштабного вторжения и в июне 2022 года попал в плен. Он провел там два года и четыре месяца.

Он вспомнил, что его избил российский офицер, требуя повторять цитаты Путина об "истории Украины". Затем мужчине поставили перед выбором: подписать признание военных преступлений с возможностью обмена или отказ от этого. Во втором случае россияне угрожали превратить его жизнь в настоящий ад или же просто застрелить.

Он подписал бумаги, однако, по его словам, не имел даже возможности прочитать их.

Пытки – часть политики России

Российские власти применяют пытки к пленным украинцам в рамках скоординированной государственной политики. Такое заявление сделал член независимой международной следственной комиссии ООН по расследованию военных преступлений России в Украине Пабло де Грейфф.

По его словам, комиссия в течение двух с половиной лет изучает многочисленные случаи применения пыток к украинцам на всех оккупированных территориях Украины и в России.

Он рассказал, что к обычным практикам входят запугивание задержанных, периодические избиения, запрет сидеть, лишение сна, принудительные физические упражнения и длительное пребывание в обнаженном виде.

По свидетельству бывших работников Федеральной службы исполнения наказания России, руководство не просто знает, как обращаются с пленными, а давало соответствующие инструкции.

Еще одним тревожным элементом является применение сексуального насилия в виде пыток. Задокументированы отдельные акты изнасилования, поражения электрическим током половых органов, кастрации и увечья сексуального характера,

– рассказал Грейфф.

После возвращения из плена люди часто сталкиваются с тяжелыми физическими и психологическими последствиями.