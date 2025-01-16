Некоторые бывшие "вагнеровцы" теперь воюют на стороне Украины, – командир РДК

Долгое время представители ЧВК "Вагнера" находились на самых сложных направлениях, где противостояли украинской армии, однако после неудачного бунта в июне 2023 года их остатки перебросили в Африку. В то же время некоторые из них стали на сторону РДК.

Командир Российского добровольческого корпуса Денис Никитин рассказал, что некоторые бывшие вагнеровцы покинули российские контракты в Африке, чтобы присоединиться к РДК и защищать Украину. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

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"По соображениям совести"

Денис Никитин рассказал, что наемники покинули ЧВК по соображениям совести. Они не хотели расстреливать пленных и совершать военные преступления в Украине, а наоборот выбрали помогать в противостоянии с российским агрессором.

Потому, что у них есть понятие чести и совести, добра и зла,

– сказал Никитин.

Он убежден, что даже в таких подразделениях человек должен оставаться человеком. Он считает, что каждый сам принимает решение.

Обратите внимание! ЧВК "Вагнера" – это подразделение, известное своей жестокостью и к украинцам, и к своим. Российский солдат, который попал на резонансное видео с отрезанием головы украинскому пленному, тоже принадлежал именно к вагнеровцам.

Ранее также происходил конфликт между российским минобороны и этим ЧВК из-за нехватки обеспечения.