"Они борются за всех нас": экс-депутат из Британии стал в ряды Сил обороны Украины

Экс-депутат британского парламента Джек Лопрести решил принять непосредственное участие в отпоре российской агрессии. Чиновник уверен, что на полях боестолкновений в Украине решается судьба всей Европы.

Джек Лопрести ранее был заместителем председателя Консервативной партии и членом парламента от округа Филтон и Брэдли Сток в Глостершире. Впрочем, после того, как мужчина проиграл на выборах в 2024 году, он кардинально изменил свою работу. Об этом чиновник рассказал в интервью The Independent, передает 24 Канал.

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"Они борются за нас всех"

Во времена своего депутатства Лопрести посещал Украину и выступал за предоставление ей больших объемов помощи. В июле 2024 года после потери мандата мужчина снова приехал в Украину, чтобы помочь благотворительной организации.

А уже в ноябре британец подал заявление на вступление в Интернациональный легион. По словам Лопрести, прошло еще некоторое время, прежде чем он нашел подразделение, где мог лучше всего использовать свои навыки и опыт.

За плечами у депутата – служба в резерве британской армии в звании капрала. Впрочем, сейчас 55-летний мужчина не служит в передовом пехотном подразделении.

К его военным обязанностям относятся внешние отношения и дипломатия, закупка оружия, а также работа с ветеранами и другими благотворительными организациями, действующих в Украине.

Лопрести говорит, что он базируется в Киеве, однако постоянно путешествует по Украине.

Свое решение присоединиться к Силам обороны депутат объяснил тем, что украинцы борются не только за свою свободу и страну, но и за "за всех нас, в Европе и остальном свободном мире". Лопрести убежден, что Путин не остановится, если победит в Украине.

К слову, недавно стало известно, что на войне погиб 30-летний доброволец из Австрии Рихард С.