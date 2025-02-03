Джек Лопресті раніше був заступником голови Консервативної партії та членом парламенту від округу Філтон і Бредлі Сток у Глостерширі. Втім, після того, як чоловік програв на виборах у 2024 році, він кардинально змінив свою роботу. Про це посадовець розповів в інтерв'ю The Independent, передає 24 Канал.

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"Вони борються за нас усіх"

За часів свого депутатства Лопресті відвідував Україну та виступав за надання їй більших обсягів допомоги. У липні 2024 року після втрати мандату чоловік знову приїхав до України, щоб допомогти благодійній організації.

А вже у листопаді британець подав заяву на вступ до Інтернаціонального легіону. За словами Лопресті, минув ще деякий час, перш ніж він знайшов підрозділ, де міг найкраще використати свої навички та досвід.

За плечима у депутата – служба у резерві британської армії у званні капрала. Втім, нині 55-річний чоловік не служить у передовому піхотному підрозділі.

До його військових обов'язків належать зовнішні відносини та дипломатія, закупівля зброї, а також робота з ветеранами та іншими благодійними організаціями, що діють в Україні.

Лопресті каже, що він базується у Києві, однак постійно подорожує Україною.

Своє рішення доєднатися до Сил оборони депутат пояснив тим, що українці борються не лише за свою свободу і країну, але й за "за всіх нас, в Європі і решті вільного світу". Лопресті переконаний, що Путін не зупиниться, якщо переможе в Україні.

До слова, нещодавно стало відомо, що на війні загинув 30-річний доброволець з Австрії Ріхард С.