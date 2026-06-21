Бывший депутат Сейма вернул президенту Польши свой Золотой крест за заслуги в знак протеста

Бывший депутат польского Сейма Пётр Фоглер вернул президенту Польши свой Золотой Крест За заслуги. Этим он выразил протест против решения о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена.

О своём решении политик сообщил в социальных сетях.

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Что известно о возвращении Фоглером награды?

По его словам, возвращение награды является символическим жестом протеста против действий действующего президента Польши Кароля Навроцкого и поддержкой Украины.

Фоглер подчеркнул, что не выступает против самой государственной награды или президента, который ранее вручал ему эту награду. В то же время он считает неприемлемым решение в отношении украинского лидера и резко раскритиковал нынешнюю политику польских властей.

"Символически отправляю свою награду этому жителю в знак протеста против тупого решения об отзыве ордена президента Украины. Это не жест в адрес президента, который вручил мне его, потому что я уважаю его, а в адрес нынешнего арендатора Бельведера, который всё больше выставляет Польшу и всех нас в смешном свете", – заявил он.

Золотой Крест Заслуг / Фото Фоглер

Политик также заявил, что не признает действия действующего главы государства и считает его решения наносящими ущерб польским национальным интересам.

То, что сделал и что дальше делает этот господин, которого называют президентом, – это ужас, и для меня он не президент моей страны, а недоразумение. Я до сих пор жду, когда будут окончательно подсчитаны голоса, потому что и сегодня не знаю окончательных результатов этих выборов,

– сказал Фоглер.

Кто ещё отказался от своих наград?

В знак протеста свои польские награды вернули ряд известных украинских политиков, которые считают такие шаги ударом по многолетнему стратегическому партнерству между Варшавой и Киевом.

В частности, министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что вернет Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей", полученный в 2022 году, назвав решение польской стороны "стратегической ошибкой".

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил об отказе от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", подчеркнув, что считает это "недружественным актом".

Отдельно о возвращении своих польских наград сообщили второй президент Украины Леонид Кучма и третий президент Виктор Ющенко. Кучма подчеркнул, что Украина не может согласиться с навязыванием внешних трактований истории и решений относительно чествования. Ющенко через свою пресс-секретаря заявил, что считает шаг Варшавы неприемлемым и противоречащим принципам взаимного уважения.

К протесту также присоединился бывший министр иностранных дел Борис Тарасюк, который вернул свою польскую награду, заявив об "антиукраинской истерии" в политических решениях Польши.

Пятый президент Украины Петр Порошенко также сообщил о подобном шаге, подчеркнув, что награда присваивалась прежде всего украинскому народу, а не отдельным политическим обстоятельствам.