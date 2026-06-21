Про своє рішення політик повідомив у соціальних мережах.

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Що відомо про повернення Фоглером нагороди?

За його словами, повернення нагороди є символічним жестом протесту проти дій чинного президента Польщі Кароля Навроцького та підтримкою України.

Фоглер наголосив, що не виступає проти самої державної нагороди чи президента, який її йому вручав раніше. Водночас він вважає неприйнятним рішення щодо українського лідера та різко розкритикував нинішню політику польської влади.

"Символічно відправляю свою нагороду цьому жителю, в знак протесту проти тупого рішення про відкликання ордена президента України. Це не жест до президента, який вручив мені його, тому що я поважаю його, а до нинішнього орендаря Бельведера, який все більше смішить Польщу і всіх нас", – заявив він.

Золотий Хрест Заслуги / Фото Фоглер

Політик також заявив, що не визнає дії чинного глави держави та вважає його рішення такими, що шкодять польським національним інтересам.

Те, що зробив і що далі робить цей пан, якого називають президентом, – це жах, і для мене він не президент моєї країни, а непорозуміння. Я досі чекаю, коли будуть остаточно підраховані голоси, тому що й сьогодні не знаю остаточних результатів цих виборів,

– сказав Фоглер.

Хто ще відмовився від своїх нагород?

На знак протесту свої польські нагороди повернули низка відомих українських політиків, які вважають такі кроки ударом по багаторічному стратегічному партнерству між Варшавою та Києвом.

Зокрема, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що поверне Командорський хрест із зіркою Ордена За заслуги перед Польщею, отриманий у 2022 році, назвавши рішення польської сторони "стратегічною помилкою".

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена За заслуги перед Польщею, підкресливши, що вважає це "недружнім актом".

Окремо про повернення своїх польських нагород повідомили другий президент України Леонід Кучма та третій президент Віктор Ющенко. Кучма наголосив, що Україна не може погодитися з нав’язуванням зовнішніх трактувань історії та рішень щодо вшанування. Ющенко через свою речницю заявив, що вважає крок Варшави неприйнятним і таким, що суперечить принципам взаємної поваги.

До протесту також приєднався колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк, який повернув свою польську нагороду, заявивши про "антиукраїнську істерію" в політичних рішеннях Польщі.

П’ятий президент України Петро Порошенко також повідомив про подібний крок, наголосивши, що нагорода присвоювалася передусім українському народу, а не окремим політичним обставинам.