Об этом он написал в X.

Что заявил Мариуш Блащак?

Политик резко отреагировал на заявление заместителя министра обороны Магдалены Собковяк-Чарнецкой о том, что в ближайшие дни может быть принято соответствующее решение.

Это абсолютно неприемлемо. Эти ракеты были приобретены для того, чтобы защищать польское воздушное пространство, польские города и польские семьи. А не для того, чтобы правительство Дональда Туска раздавало их, ставя под угрозу нашу безопасность,

– написал Блащак.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск анонсировал рассмотрение возможности дополнительной помощи после инцидента с пролетом воздушной цели.

В то же время в июле Министерство обороны Польши официально подтвердило, что несколькими месяцами ранее Украина уже получила 5 ракет PAC-3 для систем Patriot.

В польском оборонном ведомстве склоняются к передаче вооружения, поскольку считают за лучшее сбивать российские ракеты над территорией Украины.