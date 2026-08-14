Об этом он написал в X.
Что заявил Мариуш Блащак?
Политик резко отреагировал на заявление заместителя министра обороны Магдалены Собковяк-Чарнецкой о том, что в ближайшие дни может быть принято соответствующее решение.
Это абсолютно неприемлемо. Эти ракеты были приобретены для того, чтобы защищать польское воздушное пространство, польские города и польские семьи. А не для того, чтобы правительство Дональда Туска раздавало их, ставя под угрозу нашу безопасность,
– написал Блащак.
Ранее польский премьер-министр Дональд Туск анонсировал рассмотрение возможности дополнительной помощи после инцидента с пролетом воздушной цели.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
В то же время в июле Министерство обороны Польши официально подтвердило, что несколькими месяцами ранее Украина уже получила 5 ракет PAC-3 для систем Patriot.
В польском оборонном ведомстве склоняются к передаче вооружения, поскольку считают за лучшее сбивать российские ракеты над территорией Украины.