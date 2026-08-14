Про це він написав в X.

Що заявив Маріуш Блащак?

Політик різко відреагував на заяву заступниці міністра оборони Магдалени Собковяк-Чарнецької про те, що найближчими днями може бути ухвалено відповідне рішення.

Це абсолютно неприйнятно. Ці ракети були придбані для того, щоб захищати польський повітряний простір, польські міста та польські родини. А не для того, щоб уряд Дональда Туска роздавав їх, ставлячи під загрозу нашу безпеку,

– написав Блащак.

Раніше польський прем'єр-міністр Дональд Туск анонсував розгляд можливості додаткової допомоги після інциденту з прольотом повітряної цілі.

Водночас у липні Міністерство оборони Польщі офіційно підтвердило, що кількома місяцями раніше Україна вже отримала 5 ракет PAC-3 для систем Patriot.

У польському оборонному відомстві схиляються до передачі озброєння, адже вважають за краще збивати російські ракети над територією України.