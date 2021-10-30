Бывший премьер Республики Конго Клеман Муамба скончался от коронавируса

Экс-глава правительства Конго Клеман Муамба умер в Париже от осложнений, вызванных коронавирусом. Политику было 78 лет.

О смерти Муамбы сообщили 29 октября члены семьи и однопартийцы.

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Муамба имел респираторные проблемы

Как информируют СМИ, экс-глава правительства находился в больнице в Париже. Он 12 октября находился в отделении интенсивной терапии в больнице. У политика были респираторные проблемы – следствие перенесенного COVID-19.

Постоянный секретариат Политбюро ЦК Конголезской партии испытывает глубокую боль, информируя почетных членов, активистов и сторонников о смерти товарища Клемана Муамбы в эту пятницу, 29 октября, в Париже,

– написали в партии.

Что известно о Клемане Муамбе:

Родился в 1943 году.

Экономист по образованию.

Занимал должность руководителя Банка центральноафриканских государств.

В 1992 – 1993 – министр финансов.

Долгое время был лидером партии "Панафриканский союз за демократию".

Впоследствии перешел в оппозицию – после Гражданской войны 1997 года.

Муамба был во главе правительства Республики Конго с 2016 по 2021 год.

В отставку подал в мае 2021 года.

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Ранее от коронавируса умер Колин Пауэлл

Отметим, что 18 октября от коронавируса скончался экс-госсекретарь США Колин Пауэлл. Политику было 84 года и не стало его из-за осложнений от недуга.