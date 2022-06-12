Бывший вице-президент "Газпромбанка" Волобуев вступил в легион "Свобода России"

Бывший вице-президент российского "Газпромбанка" Игорь Волобуев осуществил свою давнюю мечту и присоединился к легиону "Свобода России", воюющему против преступной путинской армии.

Об этом сообщили в телеграмм-канале легиона. Бойцы, выступающие против диктаторского режима, показали, как Волобуев участвует в учениях.

Легион "Свобода России" опубликовал свой манифест и призвал бороться против режима Путина

Волобуев призвал россиян вступать в легион

Бывший вице-президент российского "Газпромбанка" Игорь Волобуев родом из Ахтырки в Сумской области. 2 марта мужчина приехал в Киев, где заявил о намерении поступить в терроборону. По его словам, вернуться на родину хотел еще в 2004 году, однако помешали "семейные обстоятельства".

Пока он пошел еще дальше – вступил в легион "Свобода России". Целью подразделения является не только помощь ВСУ в борьбе с оккупантами, но и полностью ликвидировать путинскую тиранию. В легион приглашают всех русских солдат, стремящихся сохранить свою жизнь.

В видео, опубликованном в легионе, Волобуев отметил, что осуществилась его мечта.

"Мечты сбываются. Я теперь служу в легионе "Свобода России", – заявил он.

Эксвицепрезидент призвал россиян присоединиться к всеобщей борьбе против диктатуры

Ребята из России, если вы ненавидите путинский режим и хотите, чтобы Россия стала свободной демократической страной, присоединяйтесь,

– добавил Волобуев в видео.

Напомним, ранее он заявлял, что также несет ответственность за нападение россиян и покаяться за это до конца жизни.

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Легион "Свобода России": коротко

3 марта бывшие российские военные создали легион "Свобода России" и присоединились к Вооруженным силам Украины. Военные отметили, что к ним обращаются земляки и люди из-за границы, предлагающие материальную помощь.

Только за первые сутки после объявления борьбы легион получил более 300 заявок на вступление . Сейчас в него входят не только россияне, но и белорусы, решившие сложить оружие.

Как рассказали бойцы легиона "Свобода России", они активно вовлечены в боевые задачи . В частности, ловят диверсантов. Подробности сделок они не разглашают.

Алгоритм вступления в легион "Свобода России" очень прост: сложить оружие; сдаться в плен ВСУ; сообщить о желании вступить в легион; пройти необходимую проверку. Для того чтобы украинские защитники сразу понимали намерение российских солдат, был создан специальный жест .

2 июня бойцы добровольческого легиона "Свобода России" захватили танк захватчиков. В своем обращении военные заявили, что поедут на нем в Москву.

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