Бывшие "ограниченно годные" с мая будут проходить новую базовую подготовку: что изменилось

С 1 мая начали действовать изменения в БЗВП для "ограниченно годных". В частности были уменьшены физические нагрузки и срок обучения.

Обучение будет происходить в составе отдельных учебных подразделений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СтратКом ВСУ.

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Что изменится в БЗВП для "ограниченно годных"

Начиная с 1 мая на таких военнослужащих ждет обновленная программа подготовки:

сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);

снижение уровня физических нагрузок;

формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

Это касается военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.

Речь идет о военнослужащих, только что призванных на службу, и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БЗВП повторно.