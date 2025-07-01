Отныне в программу базовой общей военной подготовки включено противодействие вражеским дронам
- Противодействие вражеским дронам включили в программу базовой общей военной подготовки ВСУ на дополнительные 2 дня.
- Продолжительность базовой общей военной подготовки увеличится с 49 до 51 дня.
В ВСУ официально сообщили, что противодействие вражеским БпЛА включили в программу базовой общей военной подготовки. Это будут изучать в течение 2 дополнительных суток.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ. Ранее главнокомандующий Сырский сообщил, что продолжительность БОВП выросла с 49 до 51 дня.
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Что известно о новациях шестого издания программы БОВП
В Сухопутных войсках обещают, что качество БОВП в очередной раз повысится. Также усилится безопасность в учебных центрах.
Добавлено двое суток на обучение противодействию ударным БпЛА. Это – одна из новаций шестого издания программы БОВП, работа над которым завершается. Усиливается психологическая подготовка военнослужащих. Вновь созданные армейские корпуса закрепят за учебными батальонами, действующих в составе центров подготовки подразделений,
– рассказали военные.
Там также отметили правила безопасности пребывания в учебных центрах:
- запрещено скопление личного состава и техники, а также размещение военных в палаточных городках,
- началось строительство новых укрытий блиндажей и других защитных сооружений на локациях подготовки,
- улучшается система оповещения о воздушных тревогах.