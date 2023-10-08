Гатят из артиллерии: Армия Израиля ударила по инфраструктуре Хезболлы в Ливане

8 октября Хезболла обстреляла израильские позиции в районе земель Шебаа. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по объектам боевиков в Ливане.

Утром Армия Израиля заявила о своих ударах по ливанской боевой группе Хезболла. Военные поделились кадрами уничтожения террористической инфраструктуры.

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Ударили по скоплению ливанских боевиков

В 7:25 ЦАХАЛ сообщил, что сейчас поливают огнем из артиллерии район в Ливане. Впоследствии стало известно, что израильтяне ударили по инфраструктуре Хезболла в районе горы Дов или Джбель Рус. Они распространили видео, на котором бьют по объектам ливанских боевиков.

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Хезболла вступила в конфликт между ХАМАС и ЦАХАЛ

Следует отметить, что удары Израиля по Ливану, а именно по местонахождению боевиков Хезболлы, – это ответная реакция на обстрел израильских позиций в районе спорных ферм Шебаа. Именно из района горы Дов, оказавшегося под огнем ЦАХАЛа, Хезболла наносила удары по Израилю.

Сама военная группировка признала, что выпустила по израильским позициям десятки ракет и снарядов. Таким образом, ливанцы хотели поддержать нападение ХАМАС на Израиль.

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Утром 8 октября ЦАХАЛ сообщил, что ему удалось уничтожить большинство палестинских боевиков, которые 7 октября вторглись в несколько населенных пунктов Израиля. Также там заявили об освобождении некоторых заложников.

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Накануне премьер страны призвал жителей Сектор Газа покинуть территорию, которую занимают террористы Также он пообещал, что Израиль победит, но на это нужно время.

Ночью ЦАХАЛ нанес удары по 420 объектам инфраструктуры ХАМАС, среди них также дом главы разведки боевиков.

: Фермы Шебаа – это спорная территория в 22 квадратных километра, расположенная на Голанских высотах. Ее считают своей как Израиль, так и Ливан уже много лет. В настоящее время фермы Шебаа входят в оккупированную Израилем территорию.