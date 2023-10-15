Боевики Хезболлы обстреляли пост на границе Израиля и Ливана: ЦАХАЛ наносит ответные удары

После нападения боевиков ХАМАС по территории Израиля периодически наносят удары со стороны Ливана. После очередного обстрела ЦАХАЛ нанес ответные удары по территории Ливана.

Боевики Ливана около 09:45 нанесли удары по населенному пункту Штула на севере Израиля. По данным израильских спасателей, погиб 40-летний мужчина, еще 3 человека получили ранения.

Смотрите также "Ракет в ХАМАС хватит на месяц-два": кто еще может вступить против Израиля в войну

Израиль атакует ответ

Хезболла нанесла удар противотанковой ракетой по военному посту ЦАХАЛ. После этого Израиль начал атаковать в ответ и поразил очаг артиллерийского огня на территории Ливана.

Кроме того, впоследствии в ЦАХАЛ опубликовали видео, как наносили ответные удары по территории Ливана. На кадрах видно, что под ударом оказалось здание боевиков.

ЦАХАЛ бьет по территории Ливана в ответ: смотрите видео

Израиль также объявил закрытую зону на границе с Ливаном. В ЦАХАЛ предупредили, что территория на расстоянии до 4 километров от границы окажется в изоляции. На этой территории установят блокпосты, а гражданским людям запретят приближаться к границе.

В регионе на границе с Ливаном пока не объявляют эвакуацию, однако призывают людей всегда быть рядом с закрытыми помещениями, чтобы в случае угрозы обстрела успеть пройти в укрытие. Также жителей на границе с Ливаном предупредили, что в зоне боевых действий могут находиться помехи сигналов GPS, поэтому в работе мобильных приложений могут быть сбои.

Иран угрожает Израилю

Тегеран предупредил Израиль о "тяжких последствиях", если ЦАХАЛ продолжит наносить удары по Сектору Газа. Иран заявил, что "ситуация может выйти из-под контроля".

Если операции в Газе не будут немедленно прекращены, ситуация может выйти из-под контроля и иметь далеко идущие последствия,

– предупредил Иран.

Кроме того, Израиль обвиняет Иран в том, что они подстрекают Сирию открыть второй фронт.