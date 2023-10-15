Бойовики Лівану близько о 09:45 завдали ударів по населеному пункту Штула, що на півночі Ізраїлю. За даними ізраїльських рятувальників, загинув 40-річний чоловік, ще 3 особи отримали поранення.

Дивіться також "Ракет в ХАМАС вистачить на місяць-два": хто ще може вступити проти Ізраїлю у війну

Ізраїль атакує у відповідь

Хезболла завдала удару протитанковою ракетою по військовому посту ЦАХАЛ. Після цього Ізраїль почав атакувати у відповідь й уразив осередок артилерійського вогню на території Лівану.

Крім того, згодом в ЦАХАЛ опублікували відео, як завдавали ударів у відповідь по території Лівану. На кадрах видно, що під ударом опинилася будівля бойовиків.

ЦАХАЛ б'є по території Лівану у відповідь: дивіться відео

Ізраїль також оголосив закриту зону на кордоні з Ліваном. В ЦАХАЛ попередили, що територія на відстані до 4 кілометрів від кордону опиниться в ізоляції. На цій території встановлять блокпости, а цивільним людям заборонять наближатися до кордону.

В регіоні на кордоні з Ліваном поки не оголошують евакуацію, втім закликають людей завжди бути поруч з закритими приміщеннями, аби у разі загрози обстрілу встигнути пройти в укриття. Також мешканців на кордоні з Ліваном попередили, що у зоні бойових дій можуть бути перешкоди сигналів GPS, тому у роботі мобільних додатків можуть бути збої.

Іран погрожує Ізраїлю

Тегеран попередив Ізраїль про "тяжкі наслідки", якщо ЦАХАЛ продовжить завдавати ударів по Сектору Гази. Іран заявив, що "ситуація може вийти з-під контролю".

Якщо операції в Газі не будуть негайно припинені, ситуація може вийти з-під контролю і мати далекосяжні наслідки,

– попередив Іран.

Крім того, Ізраїль звинувачує Іран у тому, що вони підбурюють Сирію відкрити другий фронт.