Прошло 7 месяцев: ЦАХАЛ в Газе нашел тело похищенной Шани Лук
18 мая 2024, 01:21Читати новину українською
Израильским военным удалось найти тела 3 израильских заложников в Газе, которых захватили ХАМАС во время нападения 7 октября 2023 года. Среди них и похищенная Шани Лук.
Об этом сообщили в Associated Press. Там рассказали подробнее, кого именно нашли военнослужащие Израиля.
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Нашли тела заложников
Отмечается, что военные идентифицировали тела 3 человек:
- 22-летней немки израильского происхождения Шани Лук;
- 28-летней Амит Бускилы 28-летней Амит Бускилы;
- 56-летнего Ицхака Гелерентера.
Военные Израиля не сообщают подробностей о том, где нашли их тела.
По словам военного спикера контр-адмирала Даниэля Хагари, ХАМАС убил их, когда те пытались сбежать с музыкального фестиваля Nova 7 октября, а их тела затем вывезли в Газу.
Что известно о Шани Лук
- Напомним, видео с раненой девушкой в пикапе террористов ХАМАС облетело весь мир, которую знакомые узнали по татуировкам на ногах.
- Ею оказалась Шани Лук. Она была гражданкой Германии, которая приехала в Израиль для участия в музыкальном фестивале, проходившем у границы с Сектором Газа.
- В конце октября стало известно, что Шани Лук мертва. Смерть девушки подтвердила ее мать, о чем написала в социальных сетях.
- Вскоре, 30 октября 2023 года, МИД Израиля официально сообщил о смерти девушки. Однако, впоследствии сообщение удалили уточнив, что тело девушки все еще не найдено.