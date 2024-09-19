Израиль наносит массированный удар по югу Ливана: "Хезболла" обещает отомстить

Израильская армия вечером 19 сентября начала волну авиаударов по объектам группировки "Хезболлы" на юге Ливана. ЦАХАЛ говорит, что имеет целью "лишить террористическую группу возможностей".

К слову, в Силах обороны Израиля также отметили, что в понедельник, 16 сентября, предотвратили попытку атаки на северной границе и уничтожили двух террористов "Хезболлы". Они якобы закладывали взрывные устройства на границе с Ливаном.

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На юге Ливана раздаются мощные взрывы

ЦАХАЛ заявил, что работает над созданием безопасности на севере страны, чтобы местные смогли вернуться в свои дома, а также – "достичь всех других целей войны".

Израиль атакует юг Ливана: смотрите видео

Террористическая организация "Хезболла" превратила юг Ливана в зону боевых действий и десятилетиями вооружала дома граждан оружием, рыла под ними туннели и использовала их как живые щиты,

– написал ЦАХАЛ.

Последствия мощных взрывов в Ливане: смотрите видео

Ливанские медиа сообщили, что удары Израиля пришлись вблизи города Дейр-Канун-аль-Нахр.

Над ливанскими городами висит дым после взрывов: смотрите видео

Мощные удары начались буквально за несколько минут до выступления лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, который заявил, что серией взрывов пейджеров и других устройств в Ливане Израиль пересек "красные линии" и тем самым объявил войну.

"Израиль пытался за минуту убить 4000 членов "Хезболлы", взорвав пейджеры. Они использовали тысячи пейджеров и нарушили все законы и красные линии. Взрывы происходили в местах, где также были ранены гражданские лица. На второй день он намеревался убить тысячи рации, что держали в руках. Враг стремился убить тысячи людей за считанные минуты без разбора. Вы можете назвать это объявлением войны", – заявил Насралла, обещая отомстить.

Израиль атакует Ливан / Фото из телеграмм-каналов

В Ливане два дня взрывались устройства