ЦАХАЛ сообщил о ликвидации министра экономики ХАМАС в Секторе Газа
Источник:Армия обороны Израиля
Армия обороны Израиля 5 августа сообщила о ликвидации министра экономики ХАМАС Абеда Аль-Зери. Палестинского чиновника ликвидировали в Секторе Газа.
По данным израильских чиновников Абед Аль-Зери – террорист ХАМАС, который препятствовал доставке гуманитарной помощи мирным жителям Газы.
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Министр экономики ХАМАС ликвидирован
В ЦАХАЛ рассказали, что Аль-Зери работал в отделе производства военного крыла ХАМАС, а также был министром экономики ХАМАС в Газе.
Он сыграл важную роль в управлении усилиями ХАМАС по захвату контроля над гуманитарной помощью, поступающей в Газу, и в управлении контролируемыми ХАМАС рынками,
– отметили израильские военные.
Кроме того, по данным ЦАХАЛ, палестинец отвечал за распределение топлива, газа и средств на террористические цели ХАМАС.
Сейчас информации о том, как именно удалось ликвидировать министра экономики ЦАХАЛ – нет.
К слову, в иранской столице Тегеране 31 июля погиб глава ХАМАС Исмаил Гания. В заявлении ХАМАС добавили, что Гания погиб в результате израильского рейда на его резиденцию.
Кроме того, ЦАХАЛ ликвидировал лидера боевого крыла ХАМАС, который организовал нападение на Израиль в октябре 2023 года. Речь идет о Мохаммеде Дейфе известного также как "Гость".