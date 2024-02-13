Специфический щит: серьезное ли препятствие для ВСУ 30-километровый "царь-поезд" в Донецкой области

Россияне на оккупированной территории Донецкой области собрали так называемый "царь-поезд", который состоит из более 2000 вагонов и достигает почти 30 километров. Враг также учится и не стоит на месте. Оккупанты из песка, камней и патика сумели сделать нечто похожее на оборонительный вал.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что не стоит насмехаться над "изобретением" россиян. Он объяснил, насколько этот "царь-поезд" может быть препятствием для наступления украинской армии.

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"Если оно работает и дает полезный результат, то не важно, смеемся мы с них или нет. Если оно дает только коэффициент пользы, на который россияне рассчитали – это означает, что враг все сделал правильно", – подчеркнул военный эксперт.

Довольно серьезное препятствие

Сами россияне называют 30 километровое укрепление из 2000 вагонов "дополнительным оборонительным валом". Черник отметил, что если вагоны приварить к рельсам, а потом залить бетоном и в каждом вагоне сделать огневое гнездо, то так называемый вагонный капонир – это довольно серьезное препятствие.

Капонир – это фортификационное сооружение. Оно обычно устанавливается в системе полевых позиций и долговременных укреплений. Ее часто устанавливали на обратных склонах или за холмами на местности.

По словам военного эксперта, на это препятствие украинским бойцам придется потратить много снарядов, которые сейчас в дефиците.

Если там действительно все забетонировано и сварено из железа, то дроны с боевыми частями 5 – 7 килограммов не справятся. Если понимать, что один залп HIMARS, то есть 6 ракет, это миллион долларов – а это очень много. Это очень солидные деньги, поэтому с помощью HIMARS мы также не раздолбаем это. Даже для классической артиллерии это будет довольно серьезное препятствие, поэтому я бы не насмехался над этим явлением,

– сказал Черник.

Россия имеет более 1 миллиона 200 тысяч вагонов различных классов, поэтому сможет достаточно дешево строить подобные укрепления. Кроме этого, это может иметь и практическую пользу для оккупантов, ведь может служить своеобразным прикрытием от наших ударов.

"90% вооружения на фронт россияне довозят по железной дороге, там две ветки. Возможно, таким образом противник выстроил специфический щит для того, чтобы другая часть ветки, которая рядом, была больше защищена. На мой взгляд, этот вариант имеет право на жизнь", – отметил военный эксперт.

Что известно о "царь-поезде" россиян

На днях аналитики из канала Deep State сообщили, что оккупанты создали в Донецкой области поезд длиной 30 километров, который состоит из 2100 вагонов. Он тянется по ветке от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи.

Оборонную конструкцию россияне начали собирать еще в июле 2023 года. Известно, что подвижной состав для ее создания россияне украли с временно оккупированных территорий. Главная цель российского "царь-поезда" – помешать продвижению Вооруженных Сил Украины.

"Ее вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне трудно, а движение техники через такую помеху без пробития коридора невозможно", – отметили аналитики.