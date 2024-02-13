Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що не варто насміхатися над "винаходом" росіян. Він пояснив, наскільки цей "цар-потяг" може бути перешкодою для наступу української армії.

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"Якщо воно працює і дає корисний результат, то не важливо, сміємося ми з них чи ні. Якщо воно дає тільки коефіцієнт користі, на який росіяни розрахували – це означає, що ворог все зробив правильно", – наголосив військовий експерт.

Доволі серйозна перешкода

Самі росіяни називають 30 кілометрове укріплення з 2000 вагонів "додатковим оборонним валом". Черник зауважив, що якщо вагони приварити до рейок, а потім залити бетоном й у кожному вагоні зробити вогневе гніздо, то так званий вагонний капонір – це доволі серйозна перешкода.

Капонір – це фортифікаційна споруда. Вона зазвичай встановлюється в системі польових позицій та довготривалих укріплень. Її часто встановлювали на зворотних схилах або за пагорбами на місцевості.

За словами військового експерта, на цю перешкоду українським бійцям доведеться потратити багато снарядів, які нині в дефіциті.

Якщо там дійсно все забетоновано і зварено із заліза, то дрони з бойовими частинами 5 – 7 кілограмів не справляться. Якщо розуміти, що один залп HIMARS, тобто 6 ракет, це мільйон доларів – а це дуже багато. Це дуже солідні гроші, тому за допомогою HIMARS ми також не роздовбаємо це. Навіть для класичної артилерії це буде доволі серйозна перешкода, тому я б не насміхався над цим явищем,

– мовив Черник.

Росія має понад 1 мільйон 200 тисяч вагонів різних класів, тому зможе достатньо дешево будувати подібні укріплення. Крім цього, це може мати й практичну користь для окупантів, адже може слугувати своєрідним прикриттям від наших ударів.

"90% озброєння на фронт росіяни довозять залізницею, там дві гілки. Можливо, в такий спосіб противник вибудував специфічний щит для того, щоб інша частина гілки, яка поряд, була більше захищена. На мій погляд, оцей варіант має право на життя", – зазначив військовий експерт.

Що відомо про "цар-потяг" росіян

Днями аналітики з каналу Deep State повідомили, що окупанти створили у Донецькій області потяг завдовшки 30 кілометрів, який складається з 2100 вагонів. Він тягнеться по гілці від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи.

Оборонну конструкцію росіяни почали збирати ще у липні 2023 року. Відомо, що рухомий склад для її створення росіяни вкрали з тимчасово окупованих територій. Головна мета російського "цар-потяга" – завадити просуванню Збройних Сил України.

"Її цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити чи підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко, а рух техніки через таку заваду без пробиття коридору неможливий", – зазначили аналітики.