Цель "Северного потока-2" – внести раздор, – Кулеба

Дмитрий Кулеба отметил, что "Северный поток-2" может создать слишком большие вызовы для сдерживания агрессивной политики России. Отношения США и Германии он улучшит лишь на короткий период.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что имеющийся подход к проблеме "Северного потока-2" может помочь новой администрации США избежать ухудшения отношений с Германией. Правда, краткосрочно.
Читайте также Будем защищаться тем, что имеем, – Кулеба о новом нападении России
В дальнейшем может быть раздор
По словам дипломата, долгосрочно этот проект способен создать непропорционально большие вызовы для сдерживания агрессии России.
Цель "Северного потока-2" как раз и состоит в том, чтобы внести раздор в трансатлантическое единство,
– подчеркнул Кулеба.
По словам министра, проблему невозможно решить, просто закрыв на нее глаза.
"Северный поток-2": последние новости
- В США заявили, что не будут продлевать ограничения против газопровода. Это важно, именно американские санкции сдерживали строительство проекта.
- Президент Джо Байден пояснил, что считает санкции контрпродуктивными, ведь газопровод почти полностью построен. Кроме того, он не хочет портить отношения с Германией.
- Зато Берлин заинтересован в запуске "Северного потока-2". Германия даже вкладывала в российский проект свои деньги.
- Путин 4 июня объявил о завершении укладки труб первой нитки "Северного потока-2". Еврокомиссия пока этого не подтвердила.
- США и Германия обсуждают возможные компенсации Украине от возможной потери транзита газа из России в Европу.