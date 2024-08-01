Целые сбиты: какие последствия ночной атаки дронами на Киевщину
Источник:Киевская ОВА
Ночью 1 августа Россия снова атаковала Киевскую область. По вражеским дронам мощно отработала ПВО.
Так, все вражеские цели сбиты. К сожалению, в результате падения обломков получили ранения два человека.
К теме Россия запускала "Шахеды" и обстреливала баллистикой: ПВО отработала целиОбратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Последствия атаки на Киевскую область сегодня ночью
Российские захватчики атакуют ударными дронами Киевскую область вторую ночь подряд. Отработали силы ПВО.
Все вражеские цели сбиты. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. К сожалению, в результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека,
– сообщил начальник ОВА.
Руслан Кравченко уточнил, что мужчину и женщину доставили в больницу. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Также по состоянию на 08:00 уже есть информация о повреждении двух частных домов в одном из населенных пунктов области. В зданиях повреждена кровля, посечены фасады, выбиты окна и двери.
Чиновник отметил, что оперативные группы работают на местах падения обломков. Сбор информации и фиксация последствий этой ночной атаки агрессора продолжается.
"Пострадавшим от атаки врага будет оказана вся необходимая помощь", – подчеркнул председатель ОВА.