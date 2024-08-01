Целые сбиты: какие последствия ночной атаки дронами на Киевщину

Ночью 1 августа Россия снова атаковала Киевскую область. По вражеским дронам мощно отработала ПВО.

Так, все вражеские цели сбиты. К сожалению, в результате падения обломков получили ранения два человека.

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Последствия атаки на Киевскую область сегодня ночью

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Российские захватчики атакуют ударными дронами Киевскую область вторую ночь подряд. Отработали силы ПВО.

Все вражеские цели сбиты. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. К сожалению, в результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека,

– сообщил начальник ОВА.

Руслан Кравченко уточнил, что мужчину и женщину доставили в больницу. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Также по состоянию на 08:00 уже есть информация о повреждении двух частных домов в одном из населенных пунктов области. В зданиях повреждена кровля, посечены фасады, выбиты окна и двери.

Чиновник отметил, что оперативные группы работают на местах падения обломков. Сбор информации и фиксация последствий этой ночной атаки агрессора продолжается.

"Пострадавшим от атаки врага будет оказана вся необходимая помощь", – подчеркнул председатель ОВА.