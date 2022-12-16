Целились несколькими ракетами в одну точку: последствия обстрелов в Запорожье

Первые прилеты по Запорожью 16 декабря начались после 9 часов утра. Это, вероятно, были крылатые ракеты.

Об этом в эфире 24 канала сообщил наш корреспондент в Запорожье. Первые два прилета он слышал очень хорошо, ведь находился в это время на улице.

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Второй залп по городу россияне нанесли после 10 часов утра. По информации нашего корреспондента, это были ракеты С-300, запущенные из района города Молочанска, что в Запорожье.

По характеру взрывов, они были не в центре города, а где-то ближе к окраинам. Но пока информация выясняется,

- допустил корреспондент 24 канала.

О количестве жертв и пострадавших пока нет достоверной информации.

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Целились по несколько ракет в одну точку

Общее количество ракет Запорожская ОВА оценивает в 15 штук, но другие источники, включая нашего корреспондента, склоняются к количеству 12 штук.

"Можем сказать, что оккупанты очень хотели во время этой атаки испортить энергетическую инфраструктуру, как им это удавалось сделать 31 октября. На этот раз, из того, что знаю, они были очень настойчивы и целились по несколько ракет в одну точку, но то, что они хотели сделать, им не удалось в полном объеме", – рассказал корреспондент 24 канала.

Мужчина предполагает, что некоторые повреждения энергетической инфраструктуры все же есть, поскольку в нескольких районах города произошли аварийные отключения электричества и водоснабжения, но затем их подачу возобновили.

Запорожские поезда задержатся

По информации Укрзализницы, два запорожских поезда, следующих из Ужгорода и Львова, задержатся на 2 – 3 часа из-за поврежденной железнодорожной инфраструктуры. На конечную станцию их будут тянуть тепловозами вместо электровозов.

Под Токмаком уничтожено 180 оккупантов

По ситуации на фронте в Запорожской области корреспондент 24 канала сообщил, что украинская армия нанесла удар по расположению противника под Токмаком. Было уничтожено около 10 единиц техники, убиты и ранены более 180 московских военных.

15 декабря, когда вечером россияне пытались обстрелять Никополь и Марганец, им с правого берега ответно изрядно прилетело в 23 часа. Есть неподтвержденная информация, что под Энергодаром накрыло московских артиллеристов, пытающихся стрелять по Никополю,

– сообщил корреспондент.

По его информации, есть данные, что 16 декабря были прилеты и по Мелитополю, который обстреливают почти каждый день.

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