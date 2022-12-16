Про це в ефірі 24 каналу повідомив наш кореспондент в Запоріжжі. Перші два прильоти він чув дуже добре, адже перебував у цей часна вулиці.

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Другий залп по місту росіяни завдали після 10-ї години ранку. За інформацією нашого кореспондента, це булиракети С-300, запущені з району міста Молочанська, що на Запоріжжі.

За характером вибухів, вони були не в середмісті, а десь ближче до окраїн. Але поки що інформація з'ясовується,

— припустив кореспондент 24 каналу.

Про кількість жертв та постраждалих поки що також немає достовірної інформації.

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Цілили по кілька ракет в одну точку

Загальну кількість ракет Запорізька ОВА оцінює в 15 штук, але інші джерела, у тому числі наш кореспондент, схиляються до кількості 12 штук.

"Можемо сказати, що окупанти дуже хотіли під час цієї атаки попсувати енергетичну інфраструктуру, як їм це вдавалося зробити 31 жовтня. Цього разу, з того, що знаю, вони були дуже наполегливими і цілили по кілька ракет в одну точку, але те, що вони хотіли зробити, їм не вдалося у повному обсязі", – розповів кореспондент 24 каналу.

Чоловік припускає, що певні пошкодження енергетичної інфраструктури все ж є, оскільки в кількох районах міста відбулися аварійні відключення електрики та водопостачання, але потім їх подачу відновили.

Запорізькі потяги затримаються

За інформацією Укрзалізниці, два запорізькі потяги, які йдуть з Ужгорода і Львова, затримаються на 2 – 3 години через пошкоджена залізничної інфраструктура. На кінцеву станцію їх тягнутимуть тепловозами замість електровозів.

Під Токмаком знищено 180 окупантів

Щодо ситуації на фронті в Запорізькій області кореспондент 24 каналу повідомив, що українська армія завдала удару по розташуванню противника під Токмаком. Було знищено близько 10 одиниць техніки, вбито та поранено понад 180 московських військових.

15 грудня, коли ввечері росіяни намагалися обстріляти Нікополь та Марганець, їм з правого берега у відповідь добряче прилетіло о 23 годині. Маємо непідтверджену інформацію, що під Енергодаром накрило московських артилеристів, які намагаються стріляти по Нікополю,

– повідомив кореспондент.

За його інформацією, є дані, що 16 грудня були прильоти і по Мелітополю, який обстрілюють майже щодня.

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