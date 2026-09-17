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17 сентября, 07:02
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Обновлено - 07:25, 17 сентября

Целью стал объект критически важной инфраструктуры: Россия совершила атаку в Кропивницком

Даниил Жоров

В ночь на 17 сентября россияне провели атаку на Кропивницкий. Страна-агрессор обстреляла объект критической инфраструктуры

В 7:00 тревога в области продолжалась. Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович

Что известно о вражеской атаке? 

Россия атаковала Кропивницкий. По словам Райковича, целью врага являлся объект критической инфраструктуры. Ситуацию отслеживают. 

Он призвал не покидать укрытий до окончания угрозы. На протяжении ночи в Кропивницком несколько раз звучали серии взрывов.

Где сейчас тревога: смотрите карту 

Также в ночь на 17 сентября россияне атаковали Киев с применением баллистики. В нескольких районах столицы зафиксированы разрушения. Известно о пострадавших, среди них – дети 10 и 12 лет.

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