Целью стал объект критически важной инфраструктуры: Россия совершила атаку в Кропивницком

В ночь на 17 сентября россияне провели атаку на Кропивницкий. Страна-агрессор обстреляла объект критической инфраструктуры

В 7:00 тревога в области продолжалась. Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

Что известно о вражеской атаке?

Россия атаковала Кропивницкий. По словам Райковича, целью врага являлся объект критической инфраструктуры. Ситуацию отслеживают.

Он призвал не покидать укрытий до окончания угрозы. На протяжении ночи в Кропивницком несколько раз звучали серии взрывов.

Где сейчас тревога: смотрите карту

Также в ночь на 17 сентября россияне атаковали Киев с применением баллистики. В нескольких районах столицы зафиксированы разрушения. Известно о пострадавших, среди них – дети 10 и 12 лет.