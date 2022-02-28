В целом ночь в Киеве была спокойной, – КГГА

28 февраля 2022 , 07:47
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Источник:

телеграмм КГГА

В Киеве ночь на 28 февраля прошла относительно спокойно. Было всего несколько боев и столкновений с диверсионно-разведывательными группами.

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В Киевской городской государственной администрации отметили, что ночью население готовилось к обороне.

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Когда после 08:00 вы выйдете в город, то увидите укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения, появившиеся на улицах Киева,
– говорится в сообщении.

Уличные бои продолжают практически в каждом районе города. Поэтому выходить на улицу киевлянам советуют только в очень важных случаях – за продуктами или лекарствами.

 

Автор: Софія Мінджоса