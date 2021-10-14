Цена моей борьбы: видеовоспоминание украинского воина ко Дню защитников

Цена борьбы – у каждого своя. Кто-то платит свою цену за мирное небо для своей семьи, другие – просто не могут жить под небом, покрытым войной. И точно можно сказать одно: каждый, кто держит это небо для нас – настоящий герой, какой бы ни была его мотивация.

Самая лютая весна

Эта весна точно должна была стать теплой. Едва ли не самой теплой за последние годы – это четко обещала нам охваченная пламенем холоднючая зима.

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Эта весна действительно была теплой. Так было, пока землю под ногами не накрыло "Градом". Вокруг стало по-настоящему жарко, и погода здесь совсем ни при чем.

Славянск, Волноваха, Горловка, Макеевка, Дебальцево, Иловайск, Золотое, Станица Луганская – мы всей страной ежедневно знакомились с географией востока нашей страны. Когда-то, казалось бы, маленькие провинциальные городки становились главными "героями" ежедневных выпусков новостей.

Этот тяжелый год напомнил, что мир не без добрых людей. На "броник" скинулись всем селом, берцы подогнали волонтеры, а форму уже достал сам – конечно же, на рынке купил. Признаюсь честно: страшно было до чертиков. А что делать?

Как сегодня помню: самым страшным словом тогда была даже не "война", а "Донбасс"и "Град". Как только услышал, в жилах остывала кровь, а тело покрывалось мурашками размером с тараканов.

"Вас приветствует Луганщина" – по замыслу, радостно должна была бы оповещать табличка на границе двух областей. Но радости здесь было мало – ком в горле перебил дыхание на добрую минуту.

Может ли человек бояться чего-то больше, чем смерти? Разве что осознание ее близости. Кажется, не так страшно умирать, как понимание того, что смерть, как безумная, просто летает вокруг тебя, время от времени обнимая твоих собратьев.



Оккупированный Донбасс / Фото "Радио Свобода"

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Мой собрат

Что самое важное на войне? Конечно, победа. А если серьезно – это дружба и доверие к тем, кто прикрывает твою спину. Но здесь судьба создает ужасный парадокс.

Чтобы доверить свою спину другому человеку, ты должен быть уверенным в нем на 100%. И после гибели первого собрата, второго... Осознавая, что потерять друга ты можешь в любой момент, ты больше не хочешь никогда в жизни заводить друзей.

"Орел", "Баррет", "Черный", "Добряк", "Краля", "Малый", "Студент", "Акула"... Этот список можно вести вечно. Лучше уж быть самому, чем ежедневно считать рубцы на сердце.

Дорогой собрат, обещаю, что наши дети и дети наших собратьев всегда будут помнить о тебе. Мы победим в память о тебе или я буду бороться наш с тобой край до последнего своего вздоха.

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"Милый" вражина,

Самой большой твоей ошибкой было ступить на мою землю. Теперь я сделаю все, чтобы она горела под твоими ногами.

И не только я, но и тысячи и тысячи моих собратьев – таких же простых людей, которые хотели просто строить успешное государство, но вынуждены были брать автомат в руки, чтобы прогнать тебя.

Знаешь, ты называешь меня "братом", но я могу сказать, что мы с тобой совершенно разные. Идеологически, анатомически…

Тебя сюда отправили, хотя ты этого и не хотел, но ведь деньги... ты получаешь наслаждение, убивая меня и моих земляков, пока в твоей стране телевизор рассказывает всем, что "тебя здесь нет".

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Я же на своей земле, я здесь родился и вырос. А решение защищать свою страну от тебя – мое личное. И при каждом выстреле я думаю лишь о том, чтобы эта война поскорее закончилась.

Но самая главная разница в том, что когда погибну я, меня на коленях будут провожать всей страной. Меня будут помнить еще многие поколения, потомки будут гордиться мной и вовек будут благодарны мне. Тебя же по-тихому закопают как-нибудь посреди тихой ночи и так же тихо забудут.

"Милый" вражина, в моей победе сомнений нет ни у меня, ни у тебя. Но сможешь ли ты спокойно спать с мыслями о содеянном?

Война закончится. Мир придет в Донецк, Луганск, как мы уже принесли его в Мариуполь и Славянск. По улицам городов снова будут гулять люди, забыв, что такое комендантский час, а дети спокойно будут играть во дворе без страха, что "прилетит".

Мы опять разовьем красивый и цветущий Донбасс, а его имя навсегда исчезнет из словаря "пугливых" слов.

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