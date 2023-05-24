Киевлянам приготовиться: в столице может подорожать общественный транспорт
В Киеве будут готовиться к повышению тарифов за проезд в общественном транспорте. В КГГА считают, что так эти услуги улучшатся.
В эфире канала Киев 24 директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор заявил, что в Киеве следует поднимать тариф за проезд в общественном транспорте. Об этом пишет 24 Канал.
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В КГГА объяснили, почему хотят поднять цену за проезд
Руслан Кадыбор сказал, что сейчас общественный транспорт в Киеве – убыточный. А городу нужны деньги на его развитие.
Где у нас такой дешевый проезд, как в Киеве? Возможно, нам нужно задуматься, депутатскому корпусу и общественности, что нам нужно поднимать плату за проезд. Я уже буду говорить, что нужно. Как же нам развивать общественный транспорт, если он сегодня убыточен? Он на 300% дотационный. Чтобы мы развивали общественный транспорт, нужно поднимать тариф,
– сказал Кандибор.
Кандибор уверяет, что если в столице поднимутся тарифы за проезд, тогда в городе появится и другой транспорт. В то же время он не сказал, планируется ли поднятие тарифов в ближайшее время.Справка. В Киеве одноразовый проезд в метро, троллейбусах и трамваях стоит 8 гривен, а в маршрутках и кольцевой электричке – 15 гривен. Также в столице можно приобрести проездные билеты на разные виды транспорта. С ними в общем одноразовый проезд получается дешевле.
Напомним, что в Киеве переименовали 3 станции метро.
Какие станции метро в Киеве изменили названия
Депутаты Киевсовета 18 мая дерусифицировали названия 3 станций метро в столице:
- "Дружба народов" получила название "Зверинецкая";
- "Площадь Льва Толстого" – "Площадь Украинских Героев";
- "Проспект Правды" – "Варшавская".