Цена российского обещания: оккупанты вероятно нарушили перемирие

Об этом сообщают ряд мониторинговых телеграмм-каналов, передает 24 Канал.

Что известно о вероятном нарушении "пасхального перемирия" Россией?

В 16:00 в Украине официально началось так называемое "пасхальное перемирие", которое, по предварительным заявлениям, должно продолжаться до конца суток 12 апреля. В Генштабе отмечали, что украинские военные будут соблюдать режим прекращения огня, однако будут зеркально отвечать на любые атаки со стороны россиян.

Несмотря на объявленное перемирие, в Харькове звучала воздушная тревога. По сообщениям мониторинговых каналов, в направлении города российские войска запустили беспилотник типа "Молния".

Кроме того, продолжаются обстрелы РСЗО и атаки FPV-дронов по всей линии фронта.

Обратите внимание! Глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала предположил, что Владимир Путин не собирался объявлять перемирие добровольно. Российский диктатор, вероятно, получал давление от международной переговорной группы и православной церкви.

Перемирие на Пасху: хронология событий