Цена российского обещания: оккупанты вероятно нарушили перемирие
- В 16:00 в Украине началось пасхальное перемирие, однако в Харькове уже звучала воздушная тревога.
- Российские войска запустили беспилотник типа "Молния" и продолжаются обстрелы по всей линии фронта, несмотря на объявленное перемирие.
В 16:00 в Украине стартовало так называемое "пасхальное перемирие", которое должно продлиться до конца суток 12 апреля. Однако, на Харьковщине уже объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают ряд мониторинговых телеграмм-каналов, передает 24 Канал.
Что известно о вероятном нарушении "пасхального перемирия" Россией?
В 16:00 в Украине официально началось так называемое "пасхальное перемирие", которое, по предварительным заявлениям, должно продолжаться до конца суток 12 апреля. В Генштабе отмечали, что украинские военные будут соблюдать режим прекращения огня, однако будут зеркально отвечать на любые атаки со стороны россиян.
Несмотря на объявленное перемирие, в Харькове звучала воздушная тревога. По сообщениям мониторинговых каналов, в направлении города российские войска запустили беспилотник типа "Молния".
Кроме того, продолжаются обстрелы РСЗО и атаки FPV-дронов по всей линии фронта.
Обратите внимание! Глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала предположил, что Владимир Путин не собирался объявлять перемирие добровольно. Российский диктатор, вероятно, получал давление от международной переговорной группы и православной церкви.
Перемирие на Пасху: хронология событий
30 марта Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта для предложения перемирия на Пасху. Однако глава государства отметил, что Украина не согласится на прекращение огня ценой суверенитета и достоинства.
Днем позже в Кремле заявили, что не увидели четкого предложения о перемирии на Пасху в словах Владимира Зеленского. По словам Пескова, для достижения мира Киев должен принять соответствующие решения. Однако Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что планирует обсудить с американскими чиновниками инициативу прекращения огня на Пасху и ожидает поддержки США.
9 апреля российский президент Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие" с 11 по 12 апреля 2026 года. Российский диктатор заявил, что Москва ожидает поддержки инициативы от Украины.
Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к зеркальным шагам по перемирию на Пасху. Он отметил важность Пасхи без угроз и призвал Россию не возвращаться к ударам после праздников.