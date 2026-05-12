Впоследствии стало известно, что Центр не прекращал работать, а продолжает принимать пациентов. Представитель пресс-службы Минздрава Михаил Рябинчук объяснил 24 Каналу, какова официальная позиция ведомства и что происходит на самом деле.

Почему заговорили о "ликвидации" Центра?

Соответствующая информация появилась вечером 11 мая на странице Центра детской кардиологии в Instagram. В заметке говорилось о закрытии медицинского учреждения, который годами лечил детей с тяжелыми врожденными пороками сердца. Читатели также возмущались, где теперь смогут помочь их детям, что дальше будет ждать врачей, смогут ли они работать.

Также в Центре жаловались на то, что никто не предоставил им четких объяснений, не рассказал, какой будет новая структура и маршрут для пациентов. Никаких гарантий для детей и врачей они также якобы не получили.

Как комментируют ситуацию в Минздраве?

24 Канал обратился за комментарием в Министерство здравоохранения. Там отметили, что о закрытии медицинского центра ни в коем случае не говорится. Огласку в сети объяснили определенным "непониманием процессов и системы" со стороны медицинского учреждения.

Со стороны Минздрава можем заверить, что о закрытии Центра детской кардиологии и кардиохирургии не говорится. Это успешное заведение, оно продолжит работать. И важно, что оно продолжит работать по тем же направлениям, по которым работает сейчас,

– подчеркнул Михаил Рябинчук.

Он добавил, что информация, которая накануне появилась в сети, не соответствует действительности. Основательные и подробные объяснения по этому поводу должен предоставить сам Центр, который продолжает работать. Представитель Минздрава призвал придерживаться их позиции.

Что говорят в Центре и действительно ли проблема решена?

Утром 12 мая на странице Центра кардиологии и хирургии в Facebook опубликовали объяснение ситуации. В заметке подтвердили, что детское учреждение действительно не ликвидируют, а все другие сообщения в соцсетях назвали "безосновательными инсинуациями" и ложью. Там призвали доверять только официальным страницам.

В Центре объяснили, что сейчас проходит юридический процесс, который называется "реорганизация". Но это лишь административный этап, который направлен на консолидацию ресурсов для улучшения помощи детям.

Он никоим образом не повлияет ни на количество, ни на качество оказания кардиологической помощи. Все наши кардиологи, кардиохирурги, анестезиологи, реаниматологи и другие специалисты никуда не делись – они находятся на своих рабочих местах,

– добавили в Центре.

Детская служба, клиника для взрослых – продолжают работать. По детской хирургии, то часть команды Центра юридически будет работать как кардиологическая служба детской клиники НДСБ "Охматдет". Это позволит создать для ребенка полный цикл лечения в одном месте.

Обратите внимание! На странице Центра детской кардиологии в Instagram появилось новое сообщение, в котором говорится, что проблема все-таки не решена. Там объясняют, что юридический факт реорганизации фактически ликвидирует детскую службу, переводя ее на баланс другого учреждения. Но самое важное, что потенциально это может означать невозможность покрыть потребности детей на лечение, а также сокращение штата врачей. Хотя номинально Центр не закрывают, но разрушается вся система работы и помощи.

Что известно о Центре кардиологии и хирургии?

Это ведущее медицинское учреждение, где ежедневно осуществляют уникальные операции. В частности проводят лечение сложных врожденных пороков сердца у детей любого возраста, даже у новорожденных в первые часы жизни.

Основными направлениями работы являются пренатальная диагностика, то есть выявление патологий сердца еще на этапе беременности, неонатальная кардиохирургия – операции высокой сложности у младенцев в первые дни и даже часы после рождения.

Кроме этого работает направление интервенционной кардиологии, электрофизиологии и ритмологии, а также кардиохирургия для взрослых и реабилитация и диспансерное наблюдение.

