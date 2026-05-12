Згодом стало відомо, що Центр не припиняв працювати, а продовжує приймати пацієнтів. Представник пресслужби МОЗ Михайло Рябінчук пояснив 24 Каналу, якою є офіційна позиція відомства і що відбувається насправді.

Чому заговорили про "ліквідацію" Центру?

Відповідна інформація з'явилася ввечері 11 травня на сторінці Центру дитячої кардіології в Instagram. У дописі мовилось про закриття медичного закладу, який роками лікував дітей з важкими вродженими вадами серця. Читачі також обурювалися, де тепер зможуть допомогти їхнім дітям, що далі чекатиме лікарів, чи зможуть вони працювати.

Також у Центрі скаржились на те, що ніхто не надав їм чітких пояснень, не розповів, якою буде нова структура та маршрут для пацієнтів. Ніяких гарантій для дітей і лікарів вони також нібито не отримали.

Як коментують ситуацію в МОЗ?

24 Канал звернувся за коментарем до Міністерства охорони здоров'я. Там наголосили, що про закриття медичного центру у жодному випадку не мовиться. Розголос у мережі пояснили певним "нерозумінням процесів і системи" з боку медичного закладу.

З боку МОЗ можемо запевнити, що про закриття Центру дитячої кардіології та кардіохірургії не мовиться. Це успішний заклад, він продовжить працювати. І важливо, що він продовжить працювати за тими ж напрямами, за якими працює зараз,

– підкреслив Михайло Рябінчук.

Він додав, що інформація, яка напередодні з'явилася у мережі, не відповідає дійсності. Ґрунтовні та детальні пояснення щодо цього має надати сам Центр, який продовжує працювати. Представник МОЗ закликав дотримуватися їхньої позиції.

Що кажуть у Центрі та чи справді проблема розв'язана?

Вранці 12 травня на сторінці Центру кардіології та хірургії у Facebook опублікували пояснення ситуації. У дописі підтвердили, що дитячий заклад справді не ліквідовують, а всі інші повідомлення у соцмережах назвали "безпідставними інсинуаціями" та неправдою. Там закликали довіряти лише офіційним сторінкам.

У Центрі пояснили, що наразі проходить юридичний процес, який називається "реорганізація". Але це лише адміністративний етап, який спрямований на консолідацію ресурсів для покращення допомоги дітям.

Він жодним чином не вплине ні на кількість, ні на якість надання кардіологічної допомоги. Усі наші кардіологи, кардіохірурги, анестезіологи, реаніматологи та інші спеціалісти нікуди не поділися – вони перебувають на своїх робочих місцях,

– додали у Центрі.

Дитяча служба, клініка для дорослих – продовжують працювати. Щодо дитячої хірургії, то частина команди Центру юридично працюватиме як кардіологічна служба дитячої клініки НДСЛ "Охматдит". Це дозволить створити для дитини повний цикл лікування в одному місці.

Зверніть увагу! На сторінці Центру дитячої кардіології в Instagram з'явився новий допис, у якому мовиться, що проблема все-таки не розв'язана. Там пояснюють, що юридичний факт реорганізації фактично ліквідує дитячу службу, переводячи її на баланс іншої установи. Але найважливіше, що потенційно це може означати неможливість покрити потреби дітей на лікування, а також скорочення штату лікарів. Хоч номінально Центр не закривають, але руйнується вся система роботи та допомоги.

Що відомо про Центр кардіології та хірургії?

Це провідна медична установа, де щодня здійснюють унікальні операції. Зокрема проводять лікування найскладніших вроджених вад серця у дітей будь-якого віку, навіть у новонароджених у перші години життя.

Основними напрямами роботи є пренатальна діагностика, тобто виявлення патологій серця ще на етапі вагітності, неонатальна кардіохірургія – операції найвищої складності у немовлят у перші дні та навіть години після народження.

Крім цього працює напрям інтервенційної кардіології, електрофізіології та ритмології, а також кардіохірургія для дорослих і реабілітація та диспансерний нагляд.

Які унікальні операції провели в Україні останнім часом?