Центр Франковска остался без света: там уже работают аварийные бригады

В центре Ивано-Франковска исчез свет. Это произошло из-за аварийного отключения на подстанции, которая подает свет в центр города.

В местном облэнерго объяснили, что по состоянию на 10:22 25 апреля их бригады уже ищут место поломки. Людям пообещали сообщить о возобновлении света.

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Что произошло с электричеством в центре Ивано-Франковска

Центральная часть Ивано-Франковска обесточена из-за аварийного отключения на подстанции, питающей центр областного центра. Аварийные бригады облэнерго уже работают над поиском места поломки и ликвидации аварии,

– заявили в "Прикарпатьеоблэнерго".

Там также объяснили, что будут сообщать дополнительно о ходе возобновления электроснабжения.

Людям рассказали, что узнать отключение и прогнозируемое время включения электричества можно:

на сайте облэнерго, введя свой адрес;

в чате в вайбере.

Как подготовиться к вероятному второму этапу "войны с трансформаторами"

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко объяснил, что победой Украины завершился первый этап "войны России против трансформаторов". Однако он сказал, что нет гарантий того, что Кремль через некоторое время не станет снова бить по энергоинфраструктуре нашего государства.

Именно поэтому Сергей Коваленко дал людям три совета в случае второго этапа "войны с трансформаторами":

оплатить свет, потому что эти деньги идут в энергорынок;

организовать собственную энергобезопасность – купить павербанки и другие устройства;

подготовить квартиру, чтобы она была более энергоэффективной и задерживала больше тепла.

Россия может атаковать Украину осенью

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил, что в июне 2023 года Россия может начать серийно производить стратегические крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-50. Это может дать России возможность осенью активизировать ракетные удары по территории Украины.

Впоследствии директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что, по его мнению, Россия будет накапливать ракеты все лето, а затем попытается повторить такие же атаки, как в прошлом году.

То есть это будет в следующий отопительный сезон, то есть октябрь и ноябрь,

– заявил Харченко.

Именно поэтому он призвал людей не продавать генераторы или павербанки – их нужно держать подготовленными. В генераторе сменить масло, залить бак и периодически включать. Также следует правильно хранить павербанк. Детальнее о позиции директора Центра исследований энергетики – читайте здесь.