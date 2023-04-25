У місцевому обленерго пояснили, що станом на 10:22 25 квітня їхні бригади вже шукають місце поломки. Людям пообіцяли повідомити про відновлення світла.

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Що трапилось з електрикою в центрі Івано-Франківська

Центральна частина Івано-Франківська знеструмлена через аварійне вимкнення на підстанції, яка живить середмістя обласного центру. Аварійні бригади обленерго вже працюють над пошуком місця поломки та ліквідації аварії,

– заявили в "Прикарпаттяобленерго".

Там також пояснили, що повідомлятимуть додатково про хід відновлення електропостачання.

Людям розповіли, що дізнатися про вимкнення і прогнозований час увімкнення електрики можна:

на сайті обленерго, ввівши свою адресу;

в чатботі у вайбері.

Як підготуватись до ймовірного другого етапу "війни з трансформаторами"

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко пояснив, що перемогою України завершився перший етап "війни Росії проти трансформаторів". Проте він сказав, що немає гарантій того, що Кремль через деякий час не почне знову бити по енергоінфраструктурі нашої держави.

Саме тому Сергій Коваленко дав людям три поради у випадку другого етапу "війни з трансформаторами":

сплатити за світло, бо ці гроші йдуть в енергоринок;

організувати власну енергобезпеку – купити павербанки та інші пристрої;

підготувати квартиру, щоб вона була більш енергоефективною та затримувала більше тепла.

Росія може атакувати Україну восени

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що у червні 2023 року Росія може почати серійно виробляти стратегічні крилаті ракети повітряного базування типу Х-50. Саме це може дати Росії можливість восени активізувати ракетні удари по території України.

Згодом директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що, на його думку, Росія буде накопичувати ракети все літо, а потім спробує повторити такі ж атаки, як минулого року.

Себто це буде наступного опалювального сезону, тобто жовтень і листопад,

– заявив Харченко.

Саме тому він закликав людей не продавати генератори чи павербанки – їх треба тримати підготовленими. У генераторі змінити масло, залити бак та періодично вмикати. Також варто правильно зберігати павербанк. Детальніше про позицію директора Центру досліджень енергетики – читайте тут.