Центр Киева завтра снова перекроют для транспорта: какая причина
В Киеве, 12 сентября, снова перекроют движение транспорта в центре города. Ведь в столице будут находиться иностранные делегации.
Кстати, 11 сентября в Киеве также ограничивали движение общественного транспорта из-за саммита Крымской платформы.
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Что известно об ограничении движения транспорта в центре Киева
12 сентября в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города,
– заявили в управлении.
Там попросили людей учесть эту информацию во время движения по городу.
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Стоит заметить, что 11 сентября в Киев с визитом прибыли:
- госсекретарь США Энтони Блинкен;
- министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми;
- президент Литвы Гитанас Науседа;
- премьер Латвии Эвика Силиня;
- председатель сената Чехии Милош Выстрчил;
- премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
Кстати, в Управлении государственной охраны Украины заметили, что закон Украины предусматривает, что они предоставляют государственную охрану главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами.
Также во время проезда авто глав иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, которые находятся в Украине с официальным визитом, военнослужащие Управления государственной охраны Украины вместе с полицией имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах.
Также они могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или оставить их.