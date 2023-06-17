После подрывов "Северных потоков": в НАТО приняли судьбоносное решение

В НАТО был реализован новый проект. Центр защиты подводных трубопроводов и кабелей заработал 16 июня. Его открыли на фоне опасений, что Россия может шпионить за критической подводной инфраструктурой.

Уже анонсировали, что новый центр акцентирует свою деятельность на зонах повышенного риска. В частности, речь идет о трубопроводах на мелководье. Туда легко могут доплыть водолазы-диверсанты. Кроме того, одним из направлений работы станет противодействие шпионской деятельности.

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В НАТО рассказали журналистам, что российские суда активно отслеживают критически важную подводную инфраструктуру стран Альянса.

Существует повышенное беспокойство, что Россия может нацелиться на подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру, пытаясь нарушить жизнь Запада.

– говорится в сообщении.

Именно поэтому был создан центр. Он поможет улучшить обмен информацией о новых рисках и угрозах. Подводная безопасность оказалась в эпицентре внимания после взрывов "Северных потоков".

Что произошло с "Северными потоками" и кто стоит за этим