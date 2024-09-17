Верховная Рада поддержала создание Центра рекрутинга иностранцев

17 сентября 2024, 16:41
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Автор: Ирина Марцияш

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Ярослав Железняк

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №12023. Он касается изменений в порядок прохождения военной службы по контракту для иностранцев и лиц без гражданства.

За соответствующее решение проголосовали 278 депутатов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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В Украине создадут Центр рекрутинга иностранцев

Основная цель законопроекта – создание Центра рекрутинга иностранцев.

Отмечается, что положение о Центре рекрутинга, который будет отвечать за прием иностранцев и лиц без гражданства на военную службу по контракту, будет утверждать Кабинет Министров Украины.

В Центре предусматривается проведение специальных проверок иностранцев, которые будут включать:

  1. Проверку законности пребывания на территории Украины.
  2. Изучение фактов привлечения к административной или уголовной ответственности.
  3. Оценку возможных связей с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств.
  4. Другие факторы, которые могут препятствовать принятию на службу по контракту.