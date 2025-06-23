Уничтоженная техника на 5,5 миллиарда долларов и 17 Героев Украины: неизвестные факты о ЦСО "А" СБУ

Когда в тылу у России что-то взрывается и горит, это не может не радовать украинцев. Эти положительные эмоции соотечественников обеспечивают спецназовцы особого подразделения СБУ.

23 июня одно из самых эффективных подразделений среди Сил обороны – Центр специальных операций "А" СБУ – празднует 31-летие. Именно он стоит за операциями, которым аплодирует весь мир и гордятся украинцы, передает 24 Канал.

Смотрите также "Добрый день, мы в Украине": СБУ показала эксклюзивное видео по обмену пленными 20 июня

Легендарное подразделение

Спецназовцы Службы безопасности стабильно входят в тройку самых результативных подразделений Сил обороны по объемам уничтоженной техники и живой силы противника с помощью беспилотников. Всего на счету ЦСО "А" – "отминусовано" вражеской техники на более 5,5 миллиардов долларов США.

Среди техники оккупантов, которую поразили бойцы ЦСО "А" СБУ по состоянию на 20 июня 2025 года:

- 1610 танков;

- 2878 ББМ;

- 229 РСЗО;

- 2655 артиллерийских систем;

- 329 систем ПВО;

- 367 систем РЭБ/РЭР;

- 1937 БпЛА;

- 4 вертолета.

Воины ЦСО "А" проводят уникальные операции в тылу врага / Фото пресс-служба СБУ

Именно благодаря работе ЦСО "А" в российском тылу происходит "хлопок": взрываются военные склады, базы, аэродромы и оборонные предприятия. Участвовали спецназовцы и в исторической операции "Паутина", в ходе которой были атакованы вражеские бомбардировщики на 4 аэродромах.

За время полномасштабного вторжения 17 воинов ЦСО "А" СБУ награждены званиями Герой Украины, еще более 800 бойцов – удостоены другими государственными наградами.