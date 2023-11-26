Вблизи Йемена неизвестные напали на танкер с 22 членами экипажа: это могли быть хуситы

По данным СМИ, у побережья Йемена вооруженные лица захватили судно Central Park, на борту которого находился многонациональный экипаж из семи стран. Пока ни одна военная группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

По всей вероятности, нападавшими могут оказаться йеменские хуситы. Они ведь официально анонсировали охоту на израильские суда.

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В плену – 22 человека

В компании – владелице танкера Zodiac Maritime сообщили, что в заложниках неизвестных находятся 22 члена экипажа. Они – представители семи стран: Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин и России. Капитан судна – гражданин Турции. Известно, что танкер Central Park перевозил фосфорную кислоту.

Интересно, что самая лондонская компания Zodiac Maritime является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.

Пока официальных комментариев о захвате судна нет.

Это могли быть хустить

В начале ноября Йемен официально вмешался в войну ХАМАС и Израиля на стороне палестинских террористов. Тогда йеменские хуситы ударили по Израилю ракетами. Поддерживаемые Ираном, йеменские боевики объявили, что будут захватывать израильские суда и призвали иностранцев воздержаться от работы на этих кораблях.

19 ноября хуситы сообщили о захвате якобы израильского судна Galaxy Leader в Красном море.

В администрации Нетаньяху тогда подтвердили нападение на танкер. Там уточнили, что корабль никак не связан с Израилем. Более того, на судне нет евреев. Все 25 членов экипажа – граждане Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики.

В МИД отметили, что изучают информацию о пребывании украинцев на похищенном судне.

Хуситы пришли к власти в Йемене в начале 2015 года. Они захватили столицу страны, а затем и весь северо-запад. Хуситский режим опирается на помощь Ирану, а международно признанное правительство – на поддержку Саудовской Аравии. Благодаря поставкам из Тегерана, у хуситов достаточно мощные вооруженные силы, в том числе имеются дальнобойные баллистические ракеты.