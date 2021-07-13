На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве наконец заменят эскалаторы
Источник:Укрзализныця
В Киеве наконец заменят эскалаторы в вестибюле на Центральном железнодорожном вокзале. Этого ждали 5 лет. Укрзализныця потратит на такое обновление 13 миллионов гривен.
Победителем торгов в системе Prozorro на их поставку и установку стало ООО "Мицуи Украина". Эта компания предлагает установить два новых современных и мощных эскалатора Heavy Duty.
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Ждали 5 лет
Как сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, история с заменой главного эскалатора страны тянется с 2016 года.
К сожалению, ни одному руководителю компании пока не удалось выполнить эту простую, на первый взгляд, задачу. Все ранее объявленные тендеры на их замену блокировались в Антимонопольном комитете или в судах,
– сказал Юрик.
Также он добавил, что не был достигнут консенсус с производителем в 2019 году, когда эскалатор планировалось приобрести в лизинг.
Установить новые эскалаторы планируют не позднее чем за 9 месяцев. В Укрзализныце их называют "главными железнодорожными воротами страны".
Параметры эскалаторов
- Высота новых подъемников составит 6,5 метров.
- Работать эскалаторы должны не менее 20 часов в сутки и обслуживать 7300 посетителей вокзала в час.
- Кроме обычных опций, новые эскалаторы будут иметь LED-подсветку, сенсор для остановки лестничного полотна при отсутствии пассажиров и устройства для обеззараживания перил.
Также производитель обеспечит техническую поддержку и сервисное обслуживание эскалаторов в течение 60 месяцев.
Поскольку старые подъемники будут менять на новые, то эскалатор будет полностью остановлен на один месяц.Нынешние эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала станции "Киев-Пассажирский" и нуждаются в замене.