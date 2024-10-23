Центральную МСЭК ликвидируют до конца недели, – Ляшко
Центральную МСЭК ликвидируют уже до конца этой недели. Всю систему планируют свернуть до 31 декабря 2024 года.
Президент Украины поручил ликвидировать МСЭК до конца 2024 года. На днях она оказалась в центре нескольких скандалов по оформлению инвалидности.
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Что известно о ликвидации МСЭК
Медико-социальная экспертиза должна проходить прозрачно и справедливо и быть ориентированной на человека. Коррупции и злоупотреблениям в ней не должно быть места.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он отметил, что абсолютно поддерживает решение СНБО о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.
Вместо этого введут цифровую европейскую модель. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Также рассказал, что поручил министру здравоохранения не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабинета Министров, чтобы завершить реформирование МСЭК.