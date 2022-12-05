Донецк посетил ночной "хлопок": центр города в огне – фото с места происшествия

В ночь на 5 декабря Донецк посетил мощный "хлопок". Местные пишут о прилетах, распространяя фотографии с места событий.

Местные телеграмм-каналы заявляют о сразу нескольких прилетах в оккупированный россиянами город.

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Судя по обнародованным фото и видео, в нескольких районах города загорелись пожары, а панораму ночного Донецка затянул дым. В частности, прилеты были:

в парке "Сокол" возле ТЦ "Континент",

по проспекту Дзержинского и на улице Артема.

СМИ сообщают, что пожар также вспыхнул в здании ритуальных услуг на улице Постышева.

Последствия ночного "хлопка" в Донецке / Фото из телеграмм-каналов "Типичный Донецк", "ХД"

Раньше "хлопок" зацвел и в оккупированном индустриальном городке Шахтерске в Донецкой области. Там загорелся пожар на нефтебазе.

Это уже не первый случай, когда к оккупантам приходит "хлопок" и устраивает пожар на нефтебазе в оккупированном районе Донецка.

Украина возвращает свои территории

Украинские защитники, несмотря на тяжелые бои, держат оборону и возвращают все больше наших территорий. Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина стремится деоккупировать все свои территории, которые с 2014 года успела захватить Россия.

По словам Резникова, это означает, что мы будем вести политику и кампанию к полной деоккупации всех украинских земель, включая Крым, Донецк и Луганск. Между тем, даже российский оператор МТС продолжает считать так называемые квазиреспублики территорией Украины, хотя Путин "приписал" эти регионы к карте России. Российский оператор выдает роуминг, признавая, что Луганск и Донецк – украинские города.