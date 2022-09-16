Снова нервное курение, – ОК "Юг" прокомментировали взрывы в Херсоне и панику оккупантов
Источник:Рада
В центре Херсона 16 сентября произошел взрыв. Поэтому оккупанты и коллаборационные власти в панике.
Об этом рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что захватчики суетливо собирают вещи.
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"Вполне возможно, что среди мародеренных вещей есть и взрывоопасные. Оккупанты не соблюдают технику безопасности и это их "коронная фишка". Вполне вероятно, что это снова нервное курение", — отметила Гуменюк.
О чем говорят оккупанты
Гауляйтер Херсонской области стремоусов заявил, что взрыв был якобы в его кабинете. Также есть информация о кабинете "прокурора" Херсонской области. Гуменюк считает, что наверняка каждый из представителей оккупационных властей хочет собрать больше денег на ремонт собственного кабинета.
Каждый хочет выставить себя наиболее пострадавшим. Они заявляли о попадании 5 ракет HIMARS в один кабинет, – сказала Гуменюк.
Кстати В Херсонской области у оккупантов уже нечего пить, они убегают на моторных лодках
Взрыв в Херсоне
Местные жители утром 16 сентября услышали взрывы, затем увидели дым над городом. Российские оккупанты заявили, что попадание было возле администрации. Они говорили о 5 ракетах.
Пропагандисты сообщили, что ранения получила так называемая "начальница департамента труда и социальной политики", а ее водитель погиб.
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